Ranskan mielenosoituksissa yli sata poliisia loukkaantui ja lähes 300 ihmistä otettiin kiinni – sadattuhannet lähtivät taas kaduille

Ammattiyhdistysliike on vannonut taistelevansa eläkeuudistusta vastaan siitäkin huolimatta, että muutos on jo kirjattu lakiin. Uudistus muun muassa nosti eläkeiän 62 vuodesta 64 vuoteen. Sitä on vastustettu mielenosoituksilla ja lakoilla kuukausien ajan.