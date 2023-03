Ranskassa eläkeuudistuksen vastaisten mielenosoitusten pelätään radikalisoituvan keltaliiviliikkeen toisinnoksi

– On täysin selvää, että kun ilmassa on näin paljon vihaa ja näin monet ranskalaiset ovat kaduilla, astuvat radikaalimmat ainekset parrasvaloihin. Emme halua näin käyvän, mutta se tulee tapahtumaan. Ja se on täysin hallituksen vika, sanoi AFP:lle UNSA-liiton johtaja Laurent Escure.