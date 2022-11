Raporttiluonnos: Osan EU-maista epäillään käyttäneen vakoiluohjelmia esimerkiksi opposition vakoiluun – raportin laatijan mukaan asia on uhka demokratialle

EU:n Pegasuksen tutkintavaliokunnan esittelijä in 't Veld on tänään julkaissut raporttiluonnoksensa Pegasuksen käytöstä. Koska kyseessä on vasta luonnos, siihen voidaan tehdä vielä muutoksia. Raportti käsittelee pääasiassa Pegasusta, mutta siinä on tarkasteltu myös muita vastaavia vakoiluohjelmia.