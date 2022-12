Rare Exports -jouluelokuva sai insinööriopiskelijan innostumaan suomesta – seattlelaisyliopistossa kieli keräsi syksyllä ennätysmäärän opiskelijoita

Peltomäki kertoo yrittäneensä kysellä opiskelijoilta, miksi he ovat valinneet suomen. Osa on lingvistejä eli kielitieteilijöitä, joiden on pakko opiskella ainakin yhtä ei-indoeurooppalaista kieltä. Sitten on ihmisiä, joilla on Filardin tavoin jokin kytkös Suomeen, ja Baumbachin kaltaisia, jostakin hieman sattumanvaraisesta syystä Suomesta kiinnostuneita. Jotkut tuntuvat valitsevan suomen lähes arpomalla.