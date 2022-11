Republikaanien enemmistö edustajainhuoneessa varmistui viimein – tammikuusta alkaen Biden joutuu pärjäämään jakautuneen kongressin kanssa

Tulos on vielä ratkeamatta yhdeksässä vaalipiirissä, ja paikkajako on CNN:n mukaan tällä hetkellä republikaanien hyväksi 218–208. Nyt jännitetäänkin sitä, kuinka niukka republikaanien enemmistöstä muodostuu. Vaaliasiantuntija Dave Wasserman arvioi Twitterissä, että todennäköisin tulos tässä vaiheessa on republikaanien 222–213-enemmistö, mikä olisi peilikuva tämänhetkisestä demokraattienemmistöstä.