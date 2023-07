Rodoksella palaa tulinen pätsi – matkatoimistojen mukaan on tärkeää tukea Kreikan matkailuelinkeinoa

Aurinkomatkojen Finnair-lentoja ei ole peruttu, mutta Aurinkomatkat on perunut Lindosin alueen matkat elokuun loppuun saakka. Myöskään Tjäreborg ei ole perunut lentoja, mutta matkat maastopaloalueille on peruttu 6. elokuuta asti. Aurinkomatkojen kautta saarella on 600–700 ihmistä, ja myös Tjäreborg on lennättänyt saarelle useita satoja.