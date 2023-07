Rodoksen maastopalojen takia tehty evakuointi on Kreikan historian suurin – Aurinkomatkojen ja Tui Finlandin suomalaisasiakkaita evakuoitiin noin 180

Yhteensä 30 000 ihmisen on ilmoitettu siirtyneen palojen takia asuin- tai majoituspaikastaan maastopalojen takia. Heistä viranomaiset ovat kuljettaneet 16 000 maanteitse pois riskialueelta ja meriteitse on evakuoitu noin 3 000. Loput ovat siirtyneet pois paloalueelta omatoimisesti, kun heitä on kehotettu lähtemään.