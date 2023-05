Rooman Villa Lanten ovet sulkeutuvat kahdeksi vuodeksi – Suomen Rooman-instituutti on tarjonnut suomalaisille ikkunan antiikkiin jo lähes 70 vuoden ajan

Villa Lanten 500-vuotinen historia on konkreettisella tavalla läsnä esimerkiksi freskoin koristellun salongin seinissä. Yhteen seinään on raapustettu Rooman ryöstön päivämäärä, 6. toukokuuta 1527. Toiseen joku on piirtänyt vaakunan, ehkä 1700-luvulla. Itse talo on rakennettu antiikinaikaisen huvilan raunioiden päälle.