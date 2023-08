Ruokakriisi on hälyttävä monilla maailman alueilla – "Ihmiset itkivät ilosta, kun saivat ruoka-apua"

– Maailmanlaajuinen ruokaturvatilanne on erittäin huolestuttava, ja avun tarve on kasvamassa. Tilanne oli koronapandemian jälkeen jo valmiiksi vaikea, ja Venäjän hyökkäyssota on heikentänyt sitä entisestään, kertoo lähetystöneuvos Veli-Pekka Kaivola ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksiköstä.