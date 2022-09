Ruotsidemokraattien puoluesihteeri ei pidä vaatimusta hallitukseen pääsystä kohtuuttomana – ateistipuoluesihteeri saarnasi vaalitilaisuudessa Muhammedista ja Jeesuksesta

Kyselyiden mukaan Ruotsin kahden poliittisen blokin, punavihreiden ja porvarien, kannatus on viikko ennen vaaleja lähes tasoissa. On siis mahdollista, että valta vaihtuu pääministeri Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraattiselta hallitukselta porvaripuolelle – käytännössä vaihtoehtona on pidetty maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin johtamaa hallitusta.