Ruotsin pääministeri Andersson jätti eronpyyntönsä puhemiehelle

Puolueiden ääniosuudet ovat virallisen laskennan mukaan täsmentyneet hiukan. Sosiaalidemokraattien ääniosuus on laskennan edetessä tarkentunut 30,3 prosenttiin, mikä on antamassa puolueelle 107 paikkaa valtiopäiville. Toiseksi suurin puolue on ruotsidemokraatit, jonka 20,5 prosenttia on antamassa sille 73 paikkaa. Maltillinen kokoomuspuolue keräsi 19,1 prosenttia äänistä ja on saamassa 68 paikkaa.