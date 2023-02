Ruotsin pääministeri Kristersson FT:lle: Suomen ja Ruotsin yhtäaikainen Nato-jäsenyys olisi tärkeää strategisista syistä

Suomen valtionjohto on myös sanonut haluavansa mennä Natoon yhtä aikaa Ruotsin kanssa. Presidentti Sauli Niinistö on kuitenkin myöntänyt, ettei Suomi lopulta voi vaikuttaa siihen, mitä Turkki tekee. Niinistö on sanonut uskovansa, että Suomi pääsee Naton jäseneksi ennen Vilnan huippukokousta.