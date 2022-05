Ruotsin turvallisuuspolitiikka on seissyt tyhjän päällä, moittivat tutkijat

– 80-luvulla meillä oli 30 prikaatia, nyt meillä on yksi ja tavoitteena kaksi, mahdollisesti kolme kymmenen vuoden sisällä. Meillä oli 55 sotalaivaa, nyt meillä on seitsemän. Meillä oli 12 sukellusvenettä, nyt meillä on käytännössä kolme. Sotakoneita oli 300, nyt 60. Erot ovat valtavat, eikä meillä ole varaa kasvattaa prikaatien, laivojen tai sukellusveneiden määrää edes seuraavan kymmenen vuoden aikana.