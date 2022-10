Ruotsin uusi hallitus astuu virkaansa, ministerivalinnat julkistetaan

Oppositiosta on kuitenkin korostettu, että käytännössä ruotsidemokraateilla on ratkaisevan suuri vaikutusvalta uuden hallituksen politiikkaan. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on perustellut hallituksen ulkopuolelle jäämistä sillä, että puolue sai tarpeeksi tavoitteitaan läpi uuden hallituksen ohjelmaan.