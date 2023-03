Ruotsin valtiopäivät aloitti keskustelun Nato-jäsenyydestä, äänestys iltapäivällä

Natoon liittymisellä on Ruotsissa vahva kannatus, mutta esimerkiksi valtiopäivillä vastustus on suurempaa kuin Suomen eduskunnassa. Puolueista Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastustavat vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue. Niillä on yhteensä 42 edustajaa 349-paikkaisessa parlamentissa.