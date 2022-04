Ruotsissa on eri todellisuuksissa eläviä rinnakkaisyhteiskuntia, myöntää pääministeri

Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin mukaan Ruotsiin ulkomailta muuttaneiden kotouttaminen on hoidettu huonosti samalla kun maahanmuutto on jatkunut suurena. Tämä on johtanut eriytymiseen, jonka seurauksena Ruotsissa on eri todellisuuksissa eläviä rinnakkaisyhteiskuntia, Andersson sanoo.