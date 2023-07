Ruotsissa on pohdittava uusiksi, miten suhtautua uskonnollisten kirjoitusten polttamiseen, arvioi ruotsalaisprofessori – asiantuntijat pitävät Ruotsin ja Irakin välistä kriisiä vakavana

– Ruotsin on luotava muslimimaailmassa luottamusta siihen, että kunnioitamme toistemme uskontoa ja pyhiä kirjoja. Meidän on myös osoitettava, että emme pidä uskonnollisten kirjoitusten polttamisesta, mutta meidän on sovitettava se yhteen sananvapautemme kanssa.