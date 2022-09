Ruotsissa yhteistyö yli puoluerajojen toimii paikallistasolla, mutta valtiopäivillä enemmistöhallitus jää taas kerran haaveeksi

Vain muutaman kilometrin päässä keskustasta on Gottsundan lähiö, joka on saanut Ruotsin poliisilta pahamaineisen määritelmän "särskilt utsatt område". Näillä eritysongelma-alueilla vallitsee eräänlainen rinnakkaisyhteiskunta, jossa viranomaisten toiminta on jo hyvin vaikeaa.