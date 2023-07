Saharan suolankaivajat taistelevat satoja vuosia vanhan elinkeinonsa puolesta

Kaksi miestä kaivavat paljasjaloin suolamöykkyjä suolavedestä ja hakkaavat ne rakeiksi, jotka sitten kauhotaan pois pullokurpitsasta tehdyllä kauhalla. Sen jälkeen he kaatavat suolan taatelipalmusta tehtyihin muotteihin, joista syntyy myyntivalmiita laattoja. Se on raskasta työtä, jonka palkinto on sen mukaan vaihteleva toimeentulo, kuka ostaja sattuu olemaan.