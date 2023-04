Saksa ja Espanja ovat molemmat onnistuneet evakuoimaan satakunta ihmistä Sudanista

Saksalainen sotilaslentokone on lähtenyt matkaan Sudanista mukanaan 101 ihmistä, kertoo Saksan asevoimat Twitterissä myöhään sunnuntaina. Tviitin mukaan ensimmäinen Airbus A400M -kone on matkalla takaisin Jordaniaan, minkä lisäksi kaksi muuta konetta on saapunut Sudaniin evakuoidakseen ihmisiä.