Satoja ihmisiä pakeni väkivaltaisuuksien uhkaa Tunisiasta, taustalla presidentin syytökset

Saied väitti myös maahanmuuttajien olevan vastuussa suuresta osasta Tunisian rikollisuudesta, mikä on johtanut potkuihin ja häätöihin sekä väkivaltaisuuksiin heitä vastaan. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on pidätetty henkilöpapereiden tarkastusten yhteydessä, ja osa on edelleen pidätettyinä.