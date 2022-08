Seitsemän ihmistä haavoittunut bussiampumisessa Jerusalemissa

Maaliskuusta alkaen 19 ihmistä, enimmäkseen israelilaisia siviilejä Israelissa, on kuollut iskuissa, joista pääosa on ollut palestiinalaisten tekemiä. Myös kolme palestiinalaista hyökkääjää on kuollut iskuissa. Väkivaltaisuuksien jälkeen Israelin viranomaiset ovat lisänneet ratsioita miehittämällään Länsirannan alueella. Ainakin 50 palestiinalaista on kuollut Länsirannalla ratsioiden yhteydessä.