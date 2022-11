Selvitys: Ihmisten luottamus demokratiaan on heikentynyt – samalla itsevaltaisissa maissakin ihmiset ovat yhä valmiita taistelemaan sen puolesta

Sota toi esille myös lännen kaksoisstandarditSamalla sota on tuonut myös esiin kaksoisstandardeja demokraattisissa maissa, etenkin lännessä. Kun Ukrainasta yritti paeta muun muassa afrikkalais- ja intialaistaustaisia ihmisiä, nämä kohtasivat rajalla syrjintää ja rasismia, joka vaikeutti näiden pakomatkaa.– Se nosti esille kysymyksen, mitä demokratia on, ja myös sen, miten eri tavalla Syyriasta vuonna 2015 tulleita pakolaisia kohdeltiin verrattuna ukrainalaisiin, Shah https://sanoo.Siksi osa valtioista ei ole yhtynyt lännen toiveisiin yhdistyä Venäjää vastaan täysin kritiikittömästi, vaan on pitänyt lännen toimintaa tekopyhänä, selvityksessä https://todetaan.Puutteistaan huolimatta paras