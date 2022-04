Siviilejä kehotetaan pakenemaan Itä-Ukrainasta – Zelenskyin mukaan Ukraina aikoo taistella kovaa alueesta, mutta on myös yhä valmis diplomaattiseen ratkaisuun

Zelenskyi: Kukaan ei halua puhua Ukrainaa kiduttaneiden kanssa - maa on kuitenkin valmis etsimään diplomaattista ratkaisuaUkrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis koviin taisteluihin Itä-Ukrainassa.– Tästä on tulossa kova taistelu, mutta uskomme tähän taisteluun ja voittoomme. Olemme valmiita taistelemaan, mutta samalla etsimään diplomaattista ratkaisua sotaan, Zelenskyi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.Myös uutistoimisto AP:lle lauantaina haastattelun antaneen Zelenskyin mukaan Ukraina on kuitenkin edelleen valmis jatkamaan neuvotteluja Venäjän kanssa, vaikka maa on pommittanut siviilejä ja syyllistynyt useiden eri tahojen mukaan sotarikoksiin ukrainalaisia vastaan.– Kukaan ei halua puhua sellaisen ihmisen tai ihmisten kanssa, jotka ovat kiduttaneet tätä kansakuntaa. Se on ymmärrettävää. Miehenä, isänä, ymmärrän tämän erittäin hyvin. Mutta emme halua menettää mahdollisuuksia diplomaattiseen ratkaisuun, hän sanoi AP:n mukaan. Johnson ja Zelenskyi kävelivät Kiovan kaduilla tapaamisensa jälkeen