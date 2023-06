Skotlannin ex-johtaja Sturgeon pidätettiin taloussotkujen vuoksi – poliisi yrittää selvittää, mihin kampanjarahat ovat kadonneet

Kyseessä on jo kolmas pidätys samassa tutkinnassa. Huhtikuussa kiinni otettiin Sturgeonin aviomies Peter Murrell, joka on myös puolueen entinen toiminnanjohtaja. Hänet on sittemmin päästetty vapaaksi, eikä häntä vastaan ole toistaiseksi nostettu syytteitä. Huhtikuussa pidätettiin myös puolueen varainhoitaja Colin Beattie. Hänkin pääsi vapaalle jalalle syytteittä, mutta jätti tehtävänsä pian pidätyksen jälkeen.