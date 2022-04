Sotarikosten tutkinta on taistelua aikaa ja olosuhteita vastaan – Ukrainan mukaan Butshaakin pahempi verilöyly on tehty Borodjankassa

Rikospaikan tutkinta on taistelua aikaa vastaan. Mitä enemmän aikaa tapahtuneesta on kulunut, sitä vaikeampi on todistaa esimerkiksi kuolinhetki tarkasti. Säiden lämmetessä vainajien pehmytkudokset alkavat mädäntyä nopeasti, ja dna-näytteen ottaminen vaikeutuu huomattavasti, jos ruumis on ollut taivasalla pidemmän aikaa.