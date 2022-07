Sri Lankan presidentti on vahvistanut eroavansa virastaan keskiviikkona, sanoo pääministerin esikunta

Rajapaksan seuraaja on valittava parlamentin äänestyksellä kuukauden kuluessa presidentin erosta. Parlamentin puhemies on kuitenkin lupaillut seuraajan löytyvän jopa viikon kuluessa. Toistaiseksi on yhä epäselvää, kuka voisi saada tarpeeksi kannatusta Rajapaksan seuraajaksi.