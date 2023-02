Stalingradin taistelun päättymisestä tulee kuluneeksi 80 vuotta – Putinin on määrä vierailla kaupungissa, jossa hänellä riittää tukijoita

Valtaosa Stalinille omistetuista monumenteista on revitty maan tasalle entisissä Neuvostovalloissa. Venäjällä sen sijaan suhtautuminen Stalinia kohtaan on ollut enenevässä määrin positiivista sen jälkeen, kun Putin nousi valtaan vuonna 2000. Historioitsijat ovat niin ikään nostaneet esille sen, kuinka muun muassa verisistä poliittisista vainoistaan tunnetun Stalinin mainetta on lähdetty hiljalleen puhdistamaan maassa.