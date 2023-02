Stoltenberg: Nato-maat ryhtyvät jakamaan avaruudesta kerättyä tietoa yhä systemaattisemmin

Stoltenberg sanoi, että ilmatilaa on monitoroitava tarkemmin ja tietoa on jaettava enemmän. Nato-maiden on myös tarkoitus ryhtyä jakamaan valtioiden ja yksityisten tahojen avaruudesta keräämää tietoa toisilleen aiempaa systemaattisemmin, mikä Stoltenbergin mukaan osin vastaa tähän tarpeeseen.