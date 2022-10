STT Ukrainassa: Elon Muskin Starlink on Ukrainan salainen ase, jolle Venäjä ei voi mitään – "Kuin toisesta galaksista"

Satelliittiverkoston kautta internetiä tarjoavat laitteet tuovat langattoman internetin minne tahansa, missä on sähköä, niissä maissa, joissa palvelu on saatavilla. Starlink on ollut mukana Ukrainan sodassa Venäjän laajemman hyökkäyksen alusta asti. Kaksi päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainan varapääministeri ja digitaaliasioista vastaava ministeri Mykhailo Fedorov tviittasi suoraan Muskille pyytääkseen Starlink-yhteyksiä maahan.