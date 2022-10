STT Ukrainassa: Hersonin rintaman vastahyökkäys luo toivonkipinää janoisten sankarien kaupungille Mykolajiville, jonka aika käy vähiin

Hersonin kaupungin vapautus on kohtalonkysymys paitsi sille itselleen, myös naapurikaupunki Mykolajiville, joka on sodasta eniten kärsineitä yhä ukrainalaisten hallitsemia kaupunkeja. Mustanmeren rannikolla, lähellä Dneprjoen alajuoksua ja Hersonia sijaitseva Mykolajiv on joutunut tykistö- ja raketti-iskujen kohteeksi sodan lähes jokaisena päivänä, mutta kaupunki on sitkeästi torjunut venäläishyökkääjät ja estänyt miehittäjien etenemisen rannikkoa pitkin Odessaan. Tästä hyvästä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi antoi Mykolajiville "sankarien kaupungin" arvonimen.