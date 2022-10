STT Ukrainassa: Krimin tataarien johtajan mukaan Venäjä käyttää mobilisaatiota etniseen puhdistukseen

– Tämän sanoi mufti, mutta nämä eivät ole hänen sanojaan. Todennäköisesti (Venäjän turvallisuuspalvelu) FSB on sanonut tämän hänelle. Krimin tataareille, jotka ovat jo kärsineet pakkosiirron vuonna 1944, tässä lauseessa kaikki on ihan selvää. Joko olette meidän kanssamme tai teidät häädetään pois. Se on uhkavaatimus Krimin tataareille, Tshubarov sanoo.