Sudanin asevoimat suostui kolmen päivän tulitaukoon, mutta tulituksen kerrotaan jatkuneen Khartumissa – taisteluissa kuollut yli 400 ihmistä, joukossa myös lapsia

Sudanin taisteluissa on vajaan viikon aikana saanut surmansa yli 400 ihmistä ja yli 3 500 on haavoittunut, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO. YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan kuolleiden joukossa on ainakin yhdeksän lasta. Haavoittuneita lapsia on yli viisikymmentä.