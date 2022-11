Sunak sanoo Britannian tukevan Ukrainaa, kunnes se on voittanut tarvitsemansa rauhan ja turvallisuuden

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjällä viranomaiset valmistautuvat uuteen, peiteltyyn liikekannallepanoon. ISW:n mukaan moni lähde Venäjällä on raportoinut merkkejä siitä, että uusi liikekannallepano alkaisi joko joulukuussa tai tammikuussa.