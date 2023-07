Sunakin asema Britannian pääministerinä on edeltäjiään vakaampi, mutta vallanvaihto seuraavissa vaaleissa näyttää väistämättömältä

Tyytymättömyys on jatkunut tänä vuonna, ja kevään aikana nähtiin useita laajoja lakkoja. Lakossa olivat muun muassa rautatietyöläiset, lääkärit, opettajat ja monet muut julkisen alan työntekijät. Lakoilla on pyritty luomaan painetta palkankorotuksiin kohonneisiin elinkustannuksiin vastaamiseksi. Sunak on torjunut vaatimukset vedoten siihen, että tuntuvat palkankorotukset pahentaisivat inflaatiota.