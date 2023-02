Suomen turkkilaiset keräsivät maanjäristyksen uhreille yli kuusi tonnia tarvikkeita – "Meillä on kaikilla todella paha mieli"

Aikaa vie sekin, että valtiollinen katastrofivirasto AFAD haluaa itse koordinoida ja jakaa avustukset uhreille keskitetysti sen jälkeen kun apu on päässyt katastrofialueelle. Tämä on hermostuttanut yksityisiä avun toimittajia ja kansalaisjärjestöjä, jotka syyttävät hallintoa avustuksilla politikoinnista. Turkissa 14. toukokuuta pidettäviä vaaleja ei toistaiseksi ole vielä siirretty maanjäristyksen vuoksi, vaikka siitä on ollut vihjeitä.