Suomesta lähtee Ukrainaan seuraavaksi pelastuskalustoa – Ukraina kiittää lahjoituksista, joille ei loppua näy

Viime aikoina Suomesta Ukrainaan on lähtenyt erityisesti energiasektorin apua, kun Venäjä on tahallaan tuhonnut Ukrainan energiainfrastruktuuria. Suomi on ollut tässä avussa yksi merkittävimpiä EU-maita, Mikkonen kertoo. Hän sanoo, että myös pelastusalan apu on ollut äärimmäisen merkittävää ja kiittää erikseen nyt lahjoituksen tehneitä pelastuslaitoksia.