Supikoira haudattuna: Yhdysvallat ja Kiina kilpailevat koronaviestintävoitoista, mikä ei lupaa hyvää tulevien pandemioiden hallinnalle

WHO kävi Kiinassa tekemässä tutkimuksia, ja 12-päiväisen vierailunsa myötä tutkijaryhmä arvioi, että laboratoriovuototeoria on äärimmäisen epätodennäköinen. Sittemmin ryhmän näkemystä on kuitenkin kritisoinut muun muassa joukko silmäätekeviä asiantuntijoita, joiden mukaan WHO ei ottanut vuototeoriaa tarpeeksi vakavissaan.