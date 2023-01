Suurvaltojen välissä tasapainoileva Intia haluaa padota Kiinan vaikutusvaltaa ja välttää maailman jakaantumisen kahteen leiriin

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Kiina on aktiivisesti kasvattanut vaikutusvaltaansa Intian lähialueilla, Bart Gaens sanoo. Kiina on esimerkiksi tukenut sekä taloudellisesti että sotilaallisesti Pakistania, jonka kanssa Intialla on historiallisesti jännitteinen suhde erityisesti Kashmirin alueen kiistellyn hallinnan vuoksi.