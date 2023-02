Syyrian Assad kiittelee Arabiemiraatteja avusta – myös Hizbollah vie Syyriaan ruokaa ja lääkkeitä

Myös Libanonin iranilaismielinen Hizbollah-järjestö on lähettänyt yli parikymmentä rekallista sekä ruokaa että lääkintäapua Syyrian Latakiaan, joka on presidentti Assadin hallussa oleva alue. Hizbollah on Assadin hallinnon keskeinen tukija, ja se on taistellut hallinnon joukkojen rinnalla huhtikuusta 2013.