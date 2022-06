Syyrian humanitaarisesta avusta uhkaa tulla poliittinen pelinappula – ratkaisevassa asemassa oleva Venäjä voi vaatia avun jatkamista vastaan myönnytyksiä omiin pakotteisiinsa

Turkki voi nousta keskeiseen rooliin avustuskuljetuksista neuvoteltaessa, sillä sen rooli Syyriassa on monitahoinen. Turkki on sekä Venäjän yhteistyökumppani että Assadin hallinnon vastustaja, joka on myös sotilaallisesti läsnä Syyrian pohjoisosissa. Turkin näkökulmasta avustuskuljetusten jatkuminen olisi tärkeää, sillä Turkissa on ennestään yli 3,5 miljoonaa sotaa paennutta ihmistä, joita Turkki pyrkii pikemmin palauttamaan lähtömaahan.