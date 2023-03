Syyrian maanjäristysalueen asukas STT:lle: "Olimme suuressa hädässä, odotimme YK:ta ja pelastajia"

Yli puolet alueen 4,5 miljoonasta asukkaasta on maan sisäisiä pakolaisia 12 vuotta kestäneen sodankäynnin jäljiltä. Järistyksen seurauksena yhä useampi on joutunut kodittomaksi alueella, jossa jo ennestään lähes kaksi miljoonaa ihmistä asui ylikansoitetuilla leireillä. Ihmisiä on majoitettu uusiin telttoihin, ja kodittomiksi jääneet ovat yöpyneet myös kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa.