Taistelut jatkuneet Sudanissa tulitauosta huolimatta, Venäjä ilmoitti evakuointilennoista

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on kertonut valmistautuvansa siihen, että jopa yli 800 000 ihmistä saattaa paeta Sudanin taisteluita naapurimaihin. UNHCR:n mukaan jo noin 6 000 ihmistä on paennut taisteluita Keski-Afrikan tasavaltaan, joka on yksi maailman köyhimmistä valtioista.