Tällainen on Ukrainan sodan ja Nato-jäsenyyskiistan pelinappulaksi noussut F-16 – maailman suosituimmalla hävittäjällä on kysyntää liki 50 vuotta ensilennon jälkeen

– Typhoonilla on yleisesti ottaen samat kyvyt, mutta se on isompi kaksimoottorinen hävittäjä, joten se on kalliimpi operoida. F-16 tuntuisi loogisemmalta ukrainalaisille. On myös paljon argumentteja sen puolesta, että Gripen olisi parempi vaihtoehto ukrainalaisille, sillä se vaatii vähemmän huolto-organisaatioilta ja se on suunniteltu toimimaan lyhyemmiltä, vähemmän kehittyneiltä kiitoradoilta. Ukrainalaiset lentokentät eivät ole hyvässä kunnossa, Mueller sanoo.