Talouskriisin keskellä kärvisteleviä brittejä poliittinen draama ei huvita – "Moni kokee, että Britannia nähdään naurettavana"

Tekeekö tunteita jakava Boris Johnson paluun?Niemen mukaan seuraavaksi pääministeriksi on ollut esillä julkisuudessa erityisesti kolme nimeä.Niistä ensimmäinen on nyt eroavalle pääministerille Liz Trussille konservatiivien puheenjohtajakisan syyskuussa hävinnyt ex-valtiovarainministeri Rishi Sunak.- Häntä puoltaa se, että hän ennakoi talouden kaaoksen. Hän varoitti Liz Trussia, että jos alat toteuttaa lupaamiasi asioita, kaaos on luvassa. Ja siinä hän oli oikeassa, Niemi sanoo.Toisena mahdollisena kandidaattina pidetään parlamentin alahuoneen johtajaa Penny Mordauntia, joka antoi puolueen viimeisimmässä puheenjohtajakisassa vahvan näytön, vaikka ei loppukisaan yltänytkään.– Ja kolmantena on tietenkin ex-pääministeri Boris Johnson. Nyt aika nopeasti nousi keskusteluun, pitäisikö hänen tulla takaisin, vaikka ei hän edes kauan ehtinyt olla pois, Niemi sanoo.Johnson väistyi virallisesti pääministerin paikalta vasta viime kuussa.Johnson on tunteita jakava hahmo. Toiset kokevat hänet entisenä pääministerinä turvalliseksi valinnaksi, toiset epäluotettavaksi.– Samalla kun toiset halveksuvat ja pitävät häntä epäluotettavana hahmona, samalla hän on saanut kiitosta esimerkiksi koronapandemian hoidosta ja rokotteiden jakelusta.Johnson joutui kautensa aikana erilaisten kohujen keskelle. Yksi niistä oli, kun Johnsonin virka-asunnolla järjestettiin koronarajoitusten aikana juhlia.– Vaikka Johnson kärsikin juhlimiskohusta, hänellä on sen tyyppisiä kannattajia, jotka antavat anteeksi tällaiset kohut, Niemi kuvaa.Historiallisen epäsuosittu puolue ei halua nyt vaaliuurnille