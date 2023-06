Tämä ei päättynyt tähän – lännessä uskotaan, että Wagnerin kapinasta tulee vielä seurauksia

– (Seurauksia) on pakko tulla, koska muuten annetaan viesti siitä, että asevoimat voivat avoimesti haastaa valtion, ja muidenkin on opittava se, että Venäjän valtiolla todellakin on monopoli väkivallan käytöstä maan sisällä, yhdysvaltalaistutkija Samuel Bendett arvioi Center for Naval Analyses -tutkimuslaitoksesta uutistoimisto AFP:n mukaan.