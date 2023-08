Tanska kiristää rajavalvontaa heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa on poltettu useita kertoja Koraani, mikä on nostanut Tanskan turvallisuuspalvelu PET:n mukaan terroriuhkaa maassa. Tanskan ohella Koraani on poltettu useasti Ruotsissa. Teot ovat saaneet aikaan voimakkaita vastalauseita muslimimaissa.