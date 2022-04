Tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan asettuu ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa

Paludan on Tanskan ja Ruotsin kaksoiskansalainen ja on viime päivinä matkustellut ympäri Ruotsia polttamassa Koraaneja. Hän on sanonut olevansa vaalikiertueella. Kiertuetta vastaan järjestetyt mielenosoitukset ryöstäytyivät väkivaltaisiksi monin paikoin, ja poliisi on ottanut kiinni ainakin 40 ihmistä, joista osa on alaikäisiä. 26 poliisia loukkaantui väkivaltaisissa yhteenotoissa mielenosoittajien kanssa.