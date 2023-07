Tanskan hallitus etsii keinoa estää Koraanien polttamisen ulkomaisten lähetystöjen edessä – oikeusministeriössä jouduttiin ylitöihin

Koraaneja on poltettu myös Ruotsissa. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoo sunnuntaisessa Instagram-päivityksessään, että hän on kuluneen vuorokauden aikana käynyt tiivistä vuoropuhelua Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa ja että maiden hallitukset ovat keskustelleet pyhien kirjojen polttamisesta keskenään. Hänen mukaansa myös Ruotsissa on aloitettu toiminnan oikeudellisuuden arviointi.