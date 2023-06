Teini-ikäisen ampuminen raivostuttaa Ranskassa – poliisi ilmeisesti valehteli tilanteen kulusta

AFP kertoo, että vuonna 2022 ennätysmäärä eli 13 ihmistä sai surmansa Ranskassa sen jälkeen kun he olivat kieltäytyneet pysähtymästä poliisin liikennetarkastukseen. Sisäministeri on aiemmin tukenut poliisia vastaavissa tilanteissa, mutta nyt hän on kutsunut videota äärimmäisen järkyttäväksi.